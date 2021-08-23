{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полицейские в Омске задержали женщину, выпустившую собаку в салоне самолета

Пассажирка не выполняла требование экипажа посадить питомца обратно в сумку-переноску и выражалась нецензурной бранью в адрес бортпроводников. Ей грозит административный арест на срок до 15 суток

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали в Омском аэропорту женщину, которая вопреки требованиям закона выпустила свою собаку в самолете, летевшем из Симферополя, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на борт судна, прибывшего из Симферополя, требуются сотрудники полиции в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок. Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина игнорировала требования экипажа посадить питомца в сумку-переноску и выражалась нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников. В ее отношении сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ. Женщине грозит административный арест на срок до 15 суток.

Теги
РоссияОмская область
Поджигателя отделения полиции под Красноярском отправили на принудительное лечение
В декабре прошлого года мужчина бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское. Пожар быстро ликвидировали, в результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью