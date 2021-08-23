Поджигателя отделения полиции под Красноярском отправили на принудительное лечение

КРАСНОЯРСК, 23 августа. /ТАСС/. Жителя Манского района Красноярского края за поджог местного отдела полиции направили на принудительное лечение, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ночь на 5 декабря 2020 года мужчина бросил бутылку с горючей смесью в отдел полиции в селе Шалинское. Короткое возгорание быстро потушили, подозреваемого задержали. Никто не пострадал.

"Манский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Органами следствия он признан лицом, совершившим запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"). С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя, суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера", - сообщили в прокуратуре.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Как сообщал ТАСС источник в органах власти Манского района, мужчина 1989 года рождения ранее был судим. За несколько месяцев до поджога его уже задерживали сотрудники полиции за то, что он банками тушенки разбил витрины главного входа администрации района.