В Китае более 60 тыс. человек испытывают проблемы с электричеством в из-за ливней

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Более 60 тыс. жителей северо-западной провинции Шэньси испытывают проблемы с водоснабжением, а также с использованием электричества из-за обрушившихся на регион проливных дождей. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, сильные ливни обрушились на провинцию в минувшие выходные. В некоторых районах выпало более 230 мм осадков. Как передает телеканал, сильнее всего пострадал уезд Мянь. Более 4 тыс. местных жителей эвакуированы. Ливни нанесли ущерб более 1,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Проливные дожди идут и в соседней с Шэньси провинции Хэнань. В июле из-за сильнейшего наводнения, вызванного ливнями, там погибли более 300 человек. В минувшее воскресенье власти Хэнани повысили уровень реагирования на стихию до максимального - красного. Однако позже он был понижен.