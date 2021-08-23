Семерых сотрудников башкирского ГИБДД подозревают в организации преступного сообщества

УФАР, 23 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении семерых бывших сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)" - говорится в сообщении.

По версии следствия, примерно пять лет назад начальник указанного отдела ГИБДД, занимавший в тот период должность заместителя, создал преступное сообщество с целью получения взяток при выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Ему удалось склонить на свою сторону как минимум шестерых инспекторов безопасности дорожного движения. Сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от вид экзамена.

Установлено, что подозреваемые брали взятки не менее 33 раз. Также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей. В настоящий момент все участники уголовного дела уволены по отрицательным основаниям. Бывший начальник ГИБДД скрылся и в настоящее время объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, один - под домашним арестом.