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В Краснодаре найден мертвым криминальный авторитет

Полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Криминальный авторитет, известный как Отари Кублашвили, найден мертвым в Краснодаре. Полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"По факту скоропостижной смерти 41-летнего мужчины в Краснодаре назначено проведение проверки. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что речь идет о криминальном авторитете, известном как Отари Кублашвили.

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РоссияКраснодарский край
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