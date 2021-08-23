В Краснодаре найден мертвым криминальный авторитет

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Криминальный авторитет, известный как Отари Кублашвили, найден мертвым в Краснодаре. Полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"По факту скоропостижной смерти 41-летнего мужчины в Краснодаре назначено проведение проверки. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Источник в экстренных службах региона пояснил ТАСС, что речь идет о криминальном авторитете, известном как Отари Кублашвили.