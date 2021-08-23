Запах гари ощущается в Тюмени из-за природных пожаров

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Запах гари ощущается в Тюмени из-за действующих природных пожаров, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

"В Тюменском районе очаги есть, но они дальше от города. Скорее всего это "тянет" от почвенного пожара в районе ТЭЦ-2, это территория Тюмени. Работы там ведутся, территория проливается, но почвенный пожар может действовать долго", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано пять лесных пожаров на площади 9,3 га. За прошедшие сутки ликвидированы три лесных пожара на площади 3,6 га. В регионе действует особый противопожарный режим.