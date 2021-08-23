СМИ: более 70 человек получили ранения на религиозном празднике в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 75 человек получили ранения различной степени тяжести на ежегодном религиозном празднике "Багвал" в индийском северном штате Уттаракханд.

Как сообщает в понедельник газета The Times of India, кульминацией этого торжества является "сражение" его участников из нескольких местных семейных кланов, которые забрасывают друг друга камнями. Традиция, создающая угрозу для жизни и здоровья людей, продолжает существовать, несмотря на введенный Верховным судом Уттаракханда в 2013 году запрет на метание булыжников во время праздника "Багвал" и призыв инстанции отмечать его только мирным путем - цветами и фруктами.

Жители не приняли его к исполнению, считая, что отсутствие "кровавой жертвы" божеству приведет к несчастьям.

Во время праздника в 2018 году травмы получили 60 его участников, годом позже число покалеченных камнями составило 120. В прошлом году из-за эпидемии коронавируса праздник проводился символически, без метания камней, зато в этом году его участники наверстали упущенное. Пока 75 раненых камнями проходят лечение в больницах, местные чиновники доложили правительству штата, что им удалось выполнить главное требование текущего момента - все участники битвы камнями соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.