В Москве ГИБДД начала проверку видеоролика, снятого из багажника движущейся машины

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция начала проверку после размещения в сети видеоролика, на котором фотограф снимал мотоциклиста из багажника машины, ехавшей на большой скорости на дублере Ленинградского проспекта в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении ГИБДД.

Накануне в интернете появилось видео, на котором блогеры ехали на большой скорости по Москве с открытым багажником, и оператор снимал оттуда едущего следом мотоциклиста. "Госавтоинспекция Москвы инициировала проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором фотограф вел съемку, находясь в багажнике движущегося автомобиля", - сказали в управлении.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел на дублере Ленинградского проспекта.