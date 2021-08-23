Минздрав рассказал о состоянии инструктора, эвакуированного с перевала Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Инструктор туристической группы, которому стало плохо на перевале Дятлова, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"Состояние стабильно тяжелое", - сказал собеседник агентства.

21 августа поступил вызов от службы 112 о том, что в группе, идущей по маршруту на перевале Дятлова, стало плохо с сердцем инструктору. Его эвакуировали на вертолете центра медицины катастроф. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, тургруппа из 11 человек эвакуировать не планировалось.