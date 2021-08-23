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Один человек пострадал в драке со стрельбой в баре в Ленинградской области

Полиция задержала стрелка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Мужчина получил травмы и был госпитализирован после драки со стрельбой из травматического оружия в баре в Гатчинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Раненый мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)", - говорится в сообщении.

О стрельбе в баре очевидцы сообщили 22 августа. В ходе разбирательства было установлено, что в баре на улице Чкалова произошла словесная перепалка между посетителями, которая переросла в драку. В ходе нее мужчина достал травматический пистолет и пять раз выстрелил в своего оппонента.

Полицейские также задержали мужчину, который подозревается в стрельбе. Ранее он был неоднократно судим.

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