Житель Вологодской области получил условный срок за призывы к экстремизму

ВОЛОГДА, 23 августа. /ТАСС/. Вологодский районный суд признал местного жителя виновным в повторных призывах к экстремизму, приговорив его к лишению свободы на два года и три месяца условно, говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

"В Вологодском районе судом вынесен приговор суда по уголовному делу за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Местный житель признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично, с использованием сети интернет, после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года)", - говорится в сообщении.

Как установил суд, мужчина с декабря 2019 по февраль 2020 года публично разместил на своей странице во "ВКонтакте" записи экстремистского содержания. Ранее суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), однако соответствующих выводов для себя тот не сделал. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил вологжанина к лишению свободы условно на два года и три месяца с испытательным сроком.