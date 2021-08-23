Полиция Москвы проводит проверку после сообщения о минировании рейса Москва - Кипр

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после сообщения об угрозе взрыва самолета, выполнявшего рейс Москва - Кипр, которое поступило с телефона мужчины, зарегистрированного в гостевом доме посольства Азербайджана. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"22 августа в полицию поступила информация о том, что на службу "112" пришло сообщение о том, что самолет Москва - Кипр заминирован". Полицейские установили, что номер телефона принадлежит мужчине, зарегистрированному в Вознесенском переулке, дом 15", - сказал собеседник агентства. Сотрудники полиции в ходе проверки выяснили, что по данному адресу находится гостевой дом посольства Азербайджана, он относится к территории иностранного государства. Данная информация доложена старшему по охране гостевого дома посольства Азербайджана.

"Мужчина, с номера телефона которого звонили, в гостевом доме посольства не проживает. Полиция начала проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавил источник.