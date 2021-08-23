Электроснабжение потребителей после грозы в Удмуртии восстановлено

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжениие потребителей в Удмуртии, поврежденное в результате грозы и сильного ветра. Об этом сообщил на заседании правительства, которое состоялось в режиме видеосвязи, премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

"У нас вчера произошел комплекс неблагоприятных метеоявлений. Максимальная скорость ветра была 24 м в секунду в Ижевске. Есть ряд пострадавших территорий. У нас с вами в 93 населенных пунктах были проблемы с электричеством. Силами "Россетей" все это было ликвидировано, коллег хочу за это поблагодарить", - сказал он.

Семенов заметил, что в некоторых районах, в том числе в Ижевске, в результате стихии разрушены кровли зданий.

По данным пресс-службы "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго", гроза и сопровождавшие ее порывы ветра вызвали технологические нарушения в системе электроснабжения из-за схлеста проводов и падения веток и деревьев в зонах охранных зон воздушных линий. Наиболее пострадали Завьяловский и Можгинский районы и город Ижевск и его пригород. В пресс-службе уточнили, что после восстановления функционирования основной сети, продолжаются работы по отдельным заявкам потребителей на сети 0,4 кВ, в ликвидации последствий стихии задействовано 51 бригада в составе 108 человек и 49 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что сильный ветер стал причиной падения деревьев и отключения электроэнергии в Удмуртии.