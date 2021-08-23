Полиция задержала мошенников, укравших 23 млн рублей со счета дочери летчика Чкалова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники похитили более 23 млн рублей с банковского счета 82-летней дочери советского летчика Валерия Чкалова, они задержаны сотрудниками полиции Москвы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом. Сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Республике Бурятия. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Для проведения следственных действий они доставлены в Москву", - сказала Волк.

Мошенники звонили женщине в течение двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Ей внушали, что с ее счета пытаются украсть деньги, а для предотвращения этого надо перевести сбережения на другой счет, который на самом деле принадлежал мошенникам. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве.