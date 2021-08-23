Три подростка были задержаны после драки на матче "Марсель" - "Ницца"

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Полиция задержала трех несовершеннолетних в ходе потасовки, завязавшейся между болельщиками футбольного клуба "Ницца" и футболистами "Марселя" на матче в воскресенье. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

По его данным, протоколы были составлены на месте, задержанных в тот же вечер отправили домой к родителям. В свою очередь Agence France-Presse уточняет, что прокуратура Ниццы начала расследование по факту данного происшествия.

Матч между футбольными клубами "Ницца" и "Марсель" первой лиги чемпионата Франции, проходивший в воскресенье вечером в Ницце, был прерван после того, как сотни фанатов местного клуба прорвали оцепление, выбежали на поле и устроили драку с футболистами команды гостей. Беспорядки спровоцировал полузащитник "Марселя" Димитри Пайет: один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар и футболист бросил предмет в толпу, после чего болельщики прорвались на поле. По информации телеканала RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".