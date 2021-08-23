Минздрав Удмуртии рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего при обрушении стены

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик, пострадавший в результате обрушения части стены дома в Ижевске, получил ушиб головы, он находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

"Мальчик, четыре года, серьезных травм не получил, не госпитализирован, состояние удовлетворительное", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что ребенок получил ушиб головы.

В понедельник на заседании правительства Удмуртии премьер-министр региона Ярослав Семенов попросил заместителя председателя правительства Эльвиру Пинчук проконтролировать оказание медицинской помощи ребенку.

Обрушение части кирпичной стены технического этажа жилого дома произошло 22 августа на улице Грибоедова в Ижевске. В результате травму получил четырехлетний мальчик, который находился возле дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").