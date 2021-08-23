Тела двух убитых рабочих нашли на предприятии в Татарстане

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух рабочих с ножевыми ранениями на предприятии сухих смесей в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Сегодня в 05:00 в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении на территории предприятия по производству сухих смесей в селе Верхние Суыксу Тукаевского района Татарстана тел двух мужчин с ножевыми ранениями", - сообщили в пресс-службе.

Погибшими оказались рабочие из села Муслюмово 1975 и 1969 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемый задержан, им оказался житель Мензелинского района 1987 года рождения, ранее судимый за убийство. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.