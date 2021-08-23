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Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

По предварительным данным, погибших нет

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, причиной падения могла стать ошибка пилотирования. "По предварительным данным, причина падения самолета-амфибии заключается в ошибке пилотирования", - сказал собеседник агентства. Самолет перевернулся во время посадки на воду, уточнил собеседник.

По предварительным данным, погибших нет. На борту было два человека. "Очевидцы видели, что после падения самолета они поплыли к берегу. Данных об их состоянии пока нет", - сказал источник.

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ агентству сообщили, что проверяют сообщение о падении самолета. 

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