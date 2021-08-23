В Петербурге задержан вооруженный ножом мужчина, требовавший деньги в банке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательства мужчину, который вошел в отделение банка в Калининском районе Санкт-Петербурга и требовал выдать ему деньги, угрожая ножом, сообщили журналистам в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"В помещение финансового учреждения, расположенного в доме 53 по Кондратьевскому проспекту, вошел мужчина и, угрожая ножом работнице, требовал денежные средства. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

Мотив поступка 64-летнего мужчины устанавливается. В полиции ТАСС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент произошел около 10:30 мск в понедельник.

В доме по указанному адресу расположено отделение банка.