В Приволжье, Хабаровском крае и на Урале ситуация с пожарами может ухудшиться

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России прогнозируют ухудшение ситуации с лесными пожарами на территории Иркутской области, в Приволжье, Хабаровском крае, на Урале, а также в Астраханской и Белгородской областях.

"Прогнозируется ухудшение лесопожарной обстановки в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области. Сложная обстановка сохранится в центральной и южной частях Приволжского федерального округа, где на территории 11 субъектов в 193 муниципальных образованиях сохраняется пятый класс пожарной опасности", - сказали в институте.

Кроме того, возникновение пожаров на больших площадях прогнозируется также в Хабаровском крае, юге Уральского федерального округа, в Астраханской и Белгородской областях. "Слаженные действия сил и средств, а также благоприятные погодные условия значительно улучшили обстановку, связанную с природными пожарами в Якутии. В то же время на текущей неделе чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности в субъекте сохраняются на территории пяти улусов - Амгинский, Усть-Майский, Алданский, Томпонский, Верхоянский", - добавили во ВНИИ.

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, обстановка, связанная с природными пожарами, ухудшилась в Приволжском федеральном округе. По словам исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова, также в Мордовии количество очагов возгораний увеличилось более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Нижегородской области и Башкирии - в три раза.

В связи с прогнозами органам местного самоуправления во взаимодействии с другими заинтересованными органами РСЧС предлагается организовать работу по проведению превентивных мероприятий на природных территориях, оперативно осуществлять усиление и перегруппировку сил, применяемых для стабилизации обстановки, связанной с природными пожарами.