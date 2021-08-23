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Сотрудники Крымской таможни предотвратили незаконный вывоз на Украину более 80 артефактов

Среди них были старинные изделия из бронзы и наконечники для стрел

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа./ТАСС/. Сотрудники Крымской таможни пресекли незаконный вывоз на территорию Украины 84 предметов, представляющих культурную ценность. Среди них были старинные изделия из бронзы и наконечники для стрел, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

"Незаконный вывоз на Украину 84 предметов, представляющих культурную ценность, пресекли сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска МАПП Армянск <...> Таможенная экспертиза подтвердила, что все артефакты представляют культурную ценность и получены в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди артефактов есть предметы, датированные третьим веком до нашей эры. Все объекты изъяты, проводится административное расследование.

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