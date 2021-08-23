Бывшему начальнику отдела ГИБДД в Тюменской области продлили арест по делу о взятках

ТЮМЕНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени продлил до 24 ноября срок содержания под стражей бывшему начальнику отдела ГИБДД, обвиняемому во взятках и торговле водительскими удостоверениями. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского областного суда.

"Сегодня Ленинский районный суд Тюмени продлил срок содержания под стражей до 24 ноября бывшему начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автотранспортных средств. Он обвиняется во взятках и торговле водительскими удостоверениями. Фигурант и его сообщник замешаны в 12 эпизодах получения взяток через посредника и в посредничестве во взятке", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал их начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения.

По словам обвиняемого, он не мог действовать вопреки указаниям начальника УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, организовавшего преступную схему получения взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений.