На Кубани возбудили уголовное дело после стрельбы в бездомную собаку

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт стрельбы в бездомную собаку, соответствующие материалы были направлены в полицию, возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Установлено, что гражданин неоднократно выстрелил из огнестрельного оружия в бездомную собаку, а также ранил острым предметом в область головы и шеи, причинив увечья животному. По данному факту природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ход расследования взят на контроль.