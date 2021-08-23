В национальном парке "Ленские столбы" в Якутии ликвидирован последний пожар

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Последний природный пожар на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии ликвидирован в понедельник. Об этом сообщается в официальном аккаунте нацпарка в Instagram.

"Ликвидирован последний природный пожар [на территории национального парка "Ленские столбы"]. Он был обнаружен госинспекторами учреждения 27 июня 2021 года. Причиной пожара была гроза (в тот день зарегистрировали сразу три пожара)", - говорится в публикации.

Пожар на территории нацпарка тушили вручную, без привлечения техники из-за пересеченности местности, которая характеризуется склонами сопок, каменистой россыпью, многочисленными речками, ручьями и марями.

Как сообщил ТАСС директор нацпарка Аркадий Семенов, площадь пожара составляла, по данным ИСДМ (информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза), 20 110 га. Всего в тушении было задействовано около 200 человек.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.