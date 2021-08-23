В Хабаровском крае застрелили амурского тигра после нападения на людей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Амурский тигр, напавший на человека в Нанайском районе Хабаровского края, был застрелен в ходе очередной попытки нападения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России в понедельник.

Ранее сообщалось, что тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сел в Нанайском районе Хабаровского края. Мужчина погиб.

"В момент проведения оперативно-следственных действий тигр предпринял попытку нападения на людей. В результате применения оружия тигр был отстрелян", - сообщил собеседник агентства.

Ситуация находится на контроле регионального управления Росприроднадзора, отметили в министерстве.