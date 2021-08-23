Из-за лесных пожаров в Марий-Эл частично перекрыто движение на трассе "Вятка"

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Движение по трассе Р-176 "Вятка" перекрыто с 41 по 83 км из-за пожаров в лесах Марий-Эл. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В связи с лесным пожаром перекрыто движение по федеральной автомобильной дороге Р-176 "Вятка" с 41 по 83 км. Объезд составляет 90 км", - сообщили в пресс-службе.

По данным Минприроды, площадь пожара на утро 23 августа составляет 1 341 га, локализация - на площади 1 287 га, площадь активного горения - 54 га.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС в лесах регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Основные силы и средства в настоящее время направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап. Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ осуществляется на четырех участках. Общая группировка сил на данный момент составляет 979 человек, 168 единиц техники, в том числе от МЧС 225 человек, 43 единицы техники.