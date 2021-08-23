В Москве с начала года произошло 426 ДТП с участием детей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Почти 430 ДТП с участием детей произошло в Москве за семь месяцев текущего года, в результате аварий погибли семеро детей, еще 450 получили ранения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"За 7 месяцев текущего года на дорогах города Москвы произошло 426 ДТП с участием несовершеннолетних, семь детей погибли и 450 детей получили ранения различной степени тяжести", - сказали в управлении.

При этом в ГИБДД добавили, что среди пострадавших 338 (74%) детей школьного возраста. "Большинство дорожно-транспортных происшествий (80%), в которых погибли либо пострадали дети, произошли на улицах и дорогах, не относящихся к жилым зонам. Во дворовых территориях в результате ДТП получили ранения 90 детей (20%)", - добавили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что в большинстве случаев несовершеннолетние получают ранения в ДТП по вине взрослых участников дорожного движения (78%). Вместе с тем, дети и сами нарушают правила дорожного движения. Чаще всего это происходит в результате их невнимательности, а также из-за слабых знаний основ безопасного участия в дорожном движении.