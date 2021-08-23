Жалобу на приговор блогеру Mellstroy за избиение девушки рассмотрят 13 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 13 сентября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор блогеру Андрею Буриму (Mellstroy), осужденному на полгода исправительных работ за избиение девушки во время прямого эфира в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб потерпевшей и ее представителей на приговор и. о мирового судьи судебного участка № 376 Пресненского района Москвы - мирового судьи судебного участка № 418 Пресненского района Москвы от 9 июля 2021 года, которым Андрей Бурим признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, назначено на 13 сентября в 10 часов в здании Пресненского районного суда", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бурима к наказанию в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Решением суда 23-летний безработный житель столицы Андрей Бурим признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Статья, в совершении которой подсудимый был признан виновным, предусматривает до 2 лет лишения свободы. С блогера также взыскано в пользу потерпевшей 22 444 рубля (в части оказанной медицинской помощи), в счет возмещения морального вреда - 50 тысяч рублей.

19 октября 2020 года около двух часов ночи блогер Mellstroy в апартаментах в башне "Москва" комплекса "Москва-Сити" во время прямой трансляции на одном из видеохостингов в присутствии гостей несколько раз ударил девушку лицом об стол. После этого молодой человек оттолкнул ее, и она упала на пол. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сам факт избиения девушки подсудимый подтвердил в ходе судебного разбирательства, но считает, что его действия должны квалифицироваться как административное правонарушение, так как хулиганских побуждений, по его словам, у него не было.