В МЧС заявили, что обстановка с пожарами в Якутии взята под контроль

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Все основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль. Об этом заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на селекторном совещании в министерстве.

"Группировка, созданная в Якутии, и поручение президента России Владимира Путина возложить координацию [работ по борьбе с пожарами] на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет", - сообщил Яцуценко, слова которого привели в пресс-службе МЧС. Он отметил, что в понедельник в соответствии с решением правительства России Росрезерв выделил оборудование, технику и продовольствие, которые в Якутию доставляют два борта МЧС.

По информации регионального правительства, на территории республики на 23 августа действовало 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га. В МЧС уточнили, что пожаров в пятикилометровой зоне от населенных пунктов нет.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.