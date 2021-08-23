В Крыму разыскивают причастных к умышленному повреждению газопровода

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

"В ОМВД России по Симферопольскому району поступила информация о повреждении газопровода в п. Перевальное. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы возможно произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Следственным подразделением ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжаются следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз. "Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, возможно причастных к совершению преступления", - добавили в полиции.

Директор предприятия "Крымгазсети" Сергей Тарасов сообщил ТАСС, что отключения абонентов из-за повреждения газопровода не произошло.