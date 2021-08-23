В Мордовии у местного жителя изъяты два немецких пистолета времен войны

ТАСС, 23 августа. Правоохранительные органы изъяли у местного жителя в Мордовии два немецких пистолета времен Великой Отечественной войны, обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, а также патроны к ним. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале "МВД медиа".

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых управлением уголовного розыска МВД по Республике Мордовия совместно с региональным УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии, в квартире и доме местного жителя, расположенных в Саранске и Лямбирском районе, были изъяты пистолеты Walther PPk и Р38, изготовленных промышленным способом на заводах Германии, а также обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, полученный путем укорочения ствола", - сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили свыше 200 патронов различного калибра, более 20 единиц холодного оружия, детали пистолетов, а также токарное и сварочное оборудование. "В результате проводимой экспертизы установлено, что изъятое оружие исправно и пригодно для стрельбы", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов") и ч. 1 ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ.