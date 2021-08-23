Фигуранта по делу о стрельбе под Смоленском заключили под стражу

ТАСС, 23 августа. Ельнинский районный суд Смоленской области заключил под стражу жителя Смоленской области, который устроил в пятницу стрельбу в Ельне и ранил одного человека. Мужчина подозревается в покушении на убийство, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по региону.

"22 августа Ельнинским районным судом Смоленской области по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу вечером между 59-летним мужчиной и его 58-летним знакомым произошел конфликт, после чего подозреваемый не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в знакомого и ранил его живот, спину и руку. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительным данным, фигурант дела был ранее судим. После того, как мужчина выстрелил, он закрылся у себя дома с оружием, его задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").