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Подмосковный СК начал проверку после пожара в ТЦ в Мытищах

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после пожара в торговом центре 4Daily в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, планируется опрос руководства торгового центра, а также сотрудников, ответственных за пожарную безопасность", - сказала она.

По словам Врадий, следователи изъяли для изучения видео с камер наблюдения, расположенных на территории центра. Для установления причин пожара планируется назначить пожарно-техническую экспертизу.

Пожар в ТЦ 4Daily в Мытищах произошел 22 августа, его общая площадь составила 10 кв. м. "Очаг возгорания находился в детском центре, в этом время там также проходил детский праздник. Из-за открытого горения все быстро заволокло дымом. Но в торговом центре сработали все системы противопожарной защиты, что вместе с оперативными действиями пожарных позволило избежать трагических последствий", - сообщили ТАСС в экстренных службах. Всего из здания были эвакуированы более 1 000 человек, пострадавших нет.

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