Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче поступило в суд в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Воронежа принял материалы уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), прошедшего в 2019 году в рамках первенства зоны "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель районного суда Николай Шалаев.

"Дело о матче "Чайки" и "Черноморца" поступило в суд сегодня. Оно зарегистрировано и будет передано судье, который назначит судебное заседание", - сказал Шалаев.

Решение о рассмотрении в Воронеже уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между футбольными клубами "Чайка" и "Черноморец" (ст. 184 УК РФ) было принято потому, что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

Как сообщалось, в ходе следствия было установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч, в результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам "Черноморца" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ "Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса", они находятся под подпиской о невыезде. Максимальный срок по статье составляет пять лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.