Около 700 га леса сгорело при пожаре в нацпарке "Бузулукский бор"

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Огонь уничтожил около 700 га леса на территории национального парка "Бузулукский бор" в Самарской области, сообщил на странице нацпарка во "ВКонтакте" его директор Андрей Латыпов.

"К настоящему времени в национальном парке огнем уничтожено уже около 700 га леса. Возникла угроза и для районного центра - села Борского. Его жители с лопатами и водой вышли на помощь пожарным на защиту собственных домов. Стихию удалось остановить на подступах", - сообщил Латыпов.

Госинспекторам "Бузулукского бора" удалось отрезать путь огню около села Борское и Немчанка, отбить от огня кордон около станции Немчанка. В официальном Telegram-канале "ЧП в Самарской области" сообщается, что в основном сгорели искусственно посаженные сосновые культуры, они уничтожены практически полностью.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается третий день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". В воскресенье огонь перекинулся на строения в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.

Общая площадь пожара в результате прохождения огня составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. На 23 августа площадь активного горения составляет 100 га, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, для тушения пожара задействовано 611 человек, в распоряжении которых 149 единиц техники. В тушении участвуют три пожарных поезда, вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России.

Жителям двух поселков, чье жилье пострадало, будет оказана материальная помощь, на вечер воскресенья в социальные службы поступило 17 заявлений на получение помощи.

О национальном парке

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около 10 тыс. лет назад, собственно сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около трех-четырех тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ был учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.