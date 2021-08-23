Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иванове

ТАСС, 23 августа. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в районе областной клинической больницы в Иванове, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вертолет санавиации совершил жесткую посадку на территории клинической больницы, в нем было два пилота, никто не пострадал", - сообщила собеседница агентства.

Как уточнили ТАСС в ЕДДС по Ивановской области, инцидент произошел в момент приземления, пациентов в кабине не было. "Ничего страшного не случилось, пострадавших нет, винт подломан маленько, и все", - сообщили в ЕДДС.

Как ранее сообщал глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, работа санавиации возобновилась в Ивановской области после полугодового перерыва 9 августа. В регион поступил новый вертолет.

По факту жесткой посадки Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.