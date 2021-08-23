В Чите выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников детсада

ЧИТА, 23 августа. /ТАСС/. Врачи в понедельник выявили пищевое расстройство у 16 воспитанников детского сада №68 в Чите, семь из них госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Девять детей направлены на амбулаторное лечение, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Семь детей остаются в стационаре для проведения дополнительных обследований и оценки состояния", - говорится в сообщении.

За помощью в больницу обратились родители детей, власти Забайкалья и специалисты управления Роспотребнадзора по региону начали проверку.