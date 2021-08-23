Трое детей пострадали в результате столкновения двух легковушек в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Новосибирске. В результате ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщили журналистам в Госавтоинспекции Новосибирска в понедельник.

"В результате ДТП пострадали пассажиры Mitsubishi Outlander , три несовершеннолетние девочки 2012, 2017, 2019 годов рождения, которые с предварительным диагнозом "Сотрясение головного мозга, ушибы" были доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легковушка столкнулась с Volkswagen Touareg в Заельцовском районе Новосибирска.