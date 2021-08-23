СК проверит информацию об избиении пациентки сотрудниками психбольницы в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации об избиении девушки прибывшими на вызов в жилой дом сотрудниками психиатрической бригады. Об этом сообщается во "ВКонтакте" в группе следственного управления по Ярославской области СК РФ.

"По сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Следствием будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Проверку по сообщениям СМИ об избиении пациентки также организовала прокуратура региона. "Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль", - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Кроме того, департамент здравоохранения Ярославской области начал проверку в связи с инцидентом. "Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные", - проинформировали ТАСС в пресс-службе.

Видео с избиением девушки появилось в "ВКонтакте" ранее в понедельник. На видеозаписи запечатлено, как два санитара психиатрической бригады заводят в лифт девушку со связанными руками. Когда двери лифта закрываются, мужчины начинают наносить ей удары. Инцидент якобы произошел в жилом доме во Фрунзенском районе Ярославля.