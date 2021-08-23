Подмосковный СК возбудил дело в отношении сотрудницы частного дома престарелых в Реутове

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы пансионата в Реутове после сообщений о жестоком обращении с пожилыми людьми. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней сотрудницы пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сказала она. По ее словам, в специализированном доме для престарелых в Реутове обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение. Противоправные действия санитарки были запечатлены на видео.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. К настоящему времени следователями проведен осмотр места происшествия, осуществляется допрос сотрудников пансионата, а также постояльцев заведения, органами предварительного следствия принимаются меры, направленные на установление местонахождения подозреваемой", - заключила она.

Ранее сообщалось, что проверку начали в ГУМВД по Московской области и прокуратуре.