Штормовое предупреждение в Амурской области продлили до четверга

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Дожди в Амурской области пробудут еще до четверга, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"С 23 по 26 августа на территории области сохранится неустойчивая погода с дождями различной интенсивности, возможен дополнительный подъем уровней воды на малых реках", - говорится в сообщении.

Дожди, прошедшие в Амурской области в минувшие выходные, спровоцировали подъем уровня рек в ряде районов. По информации гидрологов, подъем уровня ожидается на реке Правый Уркан в районе села Ивановка - до 600-700 см ("опасное явление" 670 см), на реке Завитая - село Михайловка до 300-350 см ("опасное явление" 350 см), на участке верхнего Амура у берегов села Игнашино - на 0,1-0,3 м, на реке Зея (поселка Поляковский - села Ураловка) прогнозируется подъем на 0,4-0,7 м, от села Мазаново до села Малая Сазанка - на 0,2-0,4 м.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.