Один ребенок погиб после возгорания бочки с карбидом в Башкирии

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения ожогов двумя детьми в результате возгорания бочки с легковоспламеняющимся веществом в Хайбуллинском районе Башкирии. Один из них умер позже в больнице, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что днем 17 августа сотрудники одной из пожарно-спасательных частей башкирского ГУ МЧС России во время тушения пожара в гараже извлекли из него металлическую бочку. После тушения пожара бочка была оставлена на улице без присмотра. Вечером того же дня двое шестилетних детей во время игры подожгли бочку, после чего получили термические ожоги.

Один ребенок получил ожоги 90% тела и в понедельник умер в больнице, другой госпитализирован с 50% ожогами поверхности тела. В настоящее время следователями проводятся следственные проверки, в ходе которых действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара, будет дана правовая оценка.