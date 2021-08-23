{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Град повредил сельхозугодья и частные дома в двух станицах в КЧР

Специальная комиссия уже занимается подсчетом причиненного ущерба

ЧЕРКЕССК, 23 августа./ТАСС/. Сельхозугодья и частные дома повредили в результате сильного града на территории двух станиц в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в понедельник в администрации района.

"Град повредил сельхозугодья и частные домовладения в станице Кардоникской и в станице Сторожевой. Основной вред причинен сельхозугодьям, домов не так много", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специальная комиссия уже занимается подсчетом причиненного ущерба.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что 21-23 августа местами в КЧР ожидается сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
На проспекте Буденного в Москве из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи
По маршрутам трамваев ходят компенсационные автобусы
Читать полностью