Град повредил сельхозугодья и частные дома в двух станицах в КЧР

ЧЕРКЕССК, 23 августа./ТАСС/. Сельхозугодья и частные дома повредили в результате сильного града на территории двух станиц в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в понедельник в администрации района.

"Град повредил сельхозугодья и частные домовладения в станице Кардоникской и в станице Сторожевой. Основной вред причинен сельхозугодьям, домов не так много", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специальная комиссия уже занимается подсчетом причиненного ущерба.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что 21-23 августа местами в КЧР ожидается сильный дождь с грозой, градом и ветром до 20-25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.