Два человека погибли в ДТП в Усть-Джегутинском районе КЧР

ЧЕРКЕССК, 23 августа./ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП, которое произошло в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Четыре человека доставлены в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня днем на автодороге Усть-Джегута - Кисловодск, на въезде в аул Новая Джегута, произошло лобовое столкновение LADA Niva и LADA Priora. В результате происшествия погибли два пассажира LADA Priora, один из них - несовершеннолетняя девочка 2017 года рождения. Четыре человека получили травмы", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, причиной автоаварии в Усть-Джегутинском районе стал выезд 60-летнего водителя LADA Niva на полосу для встречного движения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.