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В Оренбургской области при тушении горящей травы погиб волонтер

Также на пожаре глава среднеуранского сельсовета получил термические ожоги

ТАСС, 23 августа. Член среднеуранской добровольной пожарной охраны погиб при тушении ландшафтного пожара в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

"Сегодня поступило сообщение о том, что в окрестностях села Роптанка Новосергиевского района при тушении ландшафтного пожара (сухая трава) погиб член среднеуранской добровольной пожарной охраны (сформирована на территории муниципалитета и относится к данному муниципалитету)", - сообщили в МЧС.

Также на пожаре был травмирован глава среднеуранского сельсовета Михаил Сыврачев. Он получил термические ожоги. Его доставили в Новосергиевскую районную больницу. Решается вопрос для привлечение санитарной авиации для доставки пострадавшего в ожоговый центр ГКБ № 4 г. Оренбурга.

По данному факту правоохранительными и контролирующими органами будет проведена проверка, установлены все аспекты произошедшего и дана правовая оценка, отметили в МЧС.

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