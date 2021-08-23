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Сигнализация о разгерметизации сработала на летевшем в Иркутск самолете

Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения

ТАСС, 23 августа. Сигнализация о разгерметизации кабины в понедельник сработала на самолете "Боинг 735" авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Иркутск. Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"23 августа <…> при выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне "Боинг 735" авиакомпании Utair сработала сигнализация о разгерметизации кабины. <…> Воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска. На борту воздушного судна находились 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сургутской транспортной прокуратурой по факту произошедшего организована проверка исполнения требований законодательства.

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