Сигнализация о разгерметизации сработала на летевшем в Иркутск самолете

ТАСС, 23 августа. Сигнализация о разгерметизации кабины в понедельник сработала на самолете "Боинг 735" авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Иркутск. Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"23 августа <…> при выполнении рейса ЮТ-465 по маршруту Москва - Иркутск на воздушном судне "Боинг 735" авиакомпании Utair сработала сигнализация о разгерметизации кабины. <…> Воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Иркутска. На борту воздушного судна находились 126 пассажиров, из них 14 несовершеннолетних. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Сургутской транспортной прокуратурой по факту произошедшего организована проверка исполнения требований законодательства.