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Прокуратура начала проверку после гибели рыбы в Ростовской области

Замор рыб зафиксировали в притоке реки Кундрючья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Ростовская областная прокуратура начала проверку соблюдения природоохранного законодательства после замора рыбы в реке на территории региона, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшую пятницу региональное Минприроды сообщало о том, что в балке - притоке реки Кундрючья зафиксирован замор рыбы. Отмечалось, что через эту балку происходит сброс сточных вод из очистных сооружений канализации.

"Прокуратурой Ростовской области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований природоохранного законодательства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по итогам проверки ведомством будет принято соответствующее решение.

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