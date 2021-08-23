Суд в Воронеже признал законным начисление "Рошен" 30,8 млн руб. налогов и штрафов

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже признал законным начисление Липецкой кондитерской фабрике Rоshen ("Рошен", корпорация бывшего президента Украины Петра Порошенко) 30,8 млн налогов и штрафов. Об этом сообщается на сайте суда.

"Решение Арбитражного суда Липецкой области от 16.04.2021 по делу №А36-1423/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" - без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

Как пояснила ТАСС Инна Семенская, пресс-секретарь Липецкого арбитражного суда, где ранее начисление было признано законным, "Рошен" пытался оспорить два решения от 25.12.2014 г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области. "Это решение <...> о привлечении АО ЛКФ "Рошен" к ответственности за совершение налогового правонарушения (штраф 4,9 млн руб., дополнительно начислен НДС 24,4 млн руб., пени 1,5 млн руб.)", - пояснила Семенская. Она добавила, что также арбитраж принял решение "об отказе АО ЛКФ "Рошен" в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению за 4 квартал 2013 г. в размере 14 505 472 руб".

Липецкая фабрика ведет шесть дел о начислении ей НДС при строительстве производства в селе Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое произвела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Корпорация "Рошен" начала процессы с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по шести делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.

Дело "Рошен"

Корпорация "Рошен" является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, включает несколько кондитерских фабрик - в Киеве, Кременчуге, две в Виннице, а также в Клайпеде (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Липецкой фабрики, а именно - на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.