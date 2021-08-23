Дело о мошенничестве в отношении замминистра по ЧС Татарстана направили в суд

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Расследование уголовных дел в отношении бывшего замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух его соучастников завершено, материалы направлены в суд. Об этом журналистам сообщили в СК РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщили в ведомстве.

Насибуллину и его соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Также Насибуллину инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").

По версии следствия, сотрудники МЧС Татарстана учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке. По данным следователей, злоумышленники склоняли юрлиц к заключению договоров с подконтрольной фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей.