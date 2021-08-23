{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Около 15 туристов заблокированы на Карадахской теснине в Дагестане

Одного унесло рекой

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 15 туристов оказались заблокированными на Карадахской теснине в Дагестане в результате подъема уровня воды на реке Квартал из-за сильного дождя. Как сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах, одного туриста унесло по реке потоком воды.

"В Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов. По предварительной информации, одного туриста потоком воды унесло", - сказал собеседник агентства.

Получение информации о заблокированных туристах подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Дагестану, уточнив, что одного человека, по предварительным данным, унесла река. Спасатели находятся на постоянной связи с туристами. "По информации от одного из них, уровень воды спадает. К месту направлены спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы", - добавили в МЧС по республике.

Источник уточнил, что маршрут группы не был согласован.

Теги
РоссияДагестан
Прокуратура начала проверку после гибели рыбы в Ростовской области
Замор рыб зафиксировали в притоке реки Кундрючья
Читать полностью